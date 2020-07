Alte Post Neuss : Jugendliche belegen wieder Kurse

Neuss Die Alte Post hat die Teilnehmerzahlen bei den 12- bis 16-Jährigen steigern können. 2014 hatte es in der Hinsicht einen Tiefstand gegeben, doch Aktionen wie der Kunstcode haben Jugendliche wieder zurückgebracht.

Seit 2014 hat die Alte Post ein geändertes Nutzerverhalten in diesem Bereich wahrgenommen und in vielfältiger Weise gegengesteuert. Hilfreich waren dabei die Erfahrungen aus der Arbeit am „Kunstcode“, einem bundesweiten Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, an dem das Haus seit 2006 beteiligt war. In Neuss wurde der Forschungsschwerpunkt schon einmal auf die Eliminierung von Zugangsbarrieren „klassischer“ Kulturinstitute gelegt.

Aber wie kommen die Teilnehmer wieder in das Haus an der Neustraße zurück? Eingeleitet durch Kulturrucksack-Projekte hier im Haus, wurden diese Maßnahmen durch Kooperationsverträge mit Neusser Schulen – aktuell die Gesamtschule an der Erft und das Gymnasium Norf – und mit Angeboten wie Projektwochen, bei denen die Alte Post als außerschulischer Lernort wahrgenommen wurde, ergänzt. Darüber hinaus hat sich die Zahl von Schülerpraktikanten aller in Frage kommenden Jahrgangsstufen vervielfacht und somit einen Kreis von „Experten in eigener Sache“ hervorgebracht, der auch Auswirkungen auf Werbung und Ausrichtung des Kursprogrammes hat. So wurden zum Beispiel die kompakten Angebote an Wochenenden und in den Ferien verstärkt angeboten.