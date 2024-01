Reise in die Geschichte Als Neuss eine Kreisstadt wurde

Aber noch immer setzte Paul Edelmann auf eine gemeinsame Haltung von Stadt Neuss und Kreis Grevenbroich in der Neugliederungsfrage. Bis zum 4. Mai 1971, denn da forderte der künftige Neusser Oberstadtdirektor Franz-Josef Schmitt mehr Entwicklungsraum für Neuss, um auch in Zukunft die Kreisfreiheit der Stadt zu sichern. Dadurch aber sah sich der Kreis in seinem Bestand bedroht. Und erst recht wurde das am 13. Mai 1971 offenbar. Der Städtetag, Spitzenverband der kreisfreien Städte, forderte die Aufteilung des Kreises Grevenbroich auf die umliegenden kreisfreien Städte. Die Stadt Neuss sollte dadurch elf Gemeinden aus dem Kreis Grevenbroich hinzubekommen.



Keine Einheit Bislang waren Neuss und der Kreis Grevenbroich auf einer Linie, nun aber unterstützte Neuss den Vorschlag des Städtetages. Paul Edelmann reagierte mit zwei Neugliederungsmodellen. Eines davon trug den Namen „Rhein-Erft-Kreis“ und sah die Eingliederung der Städte Willich und Neuss vor. Damit verzichtete nunmehr auch der Kreis Grevenbroich auf seine bisherige Zurückhaltung gegenüber einer Eingliederung der Stadt Neuss. Zwar respektierte Edelmann die Kreisfreiheit von Neuss, jedoch nur dann, wenn eine Vergrößerung der Stadt zu Lasten des Kreises unterbleibe. Doch die Stadt Neuss wollte wachsen und nicht in einen Kreis eingegliedert werden. Paul Edelmann machte am 18. Februar 1972 einen neuen Vorschlag, in dem die Stadt Neuss Teil des Kreises sein sollte. Als Name der neuen Gebietskörperschaft schlug Edelmann „Kreis Neuss“ vor, weil sich die Stadt wegen ihrer Bedeutung und zentralen Verkehrslage für das künftige Kreisgebiet anbiete. Neuss und Kreis Grevenbroich hatten ihre anfängliche Zurückhaltung aufgegeben. Der Kreis sah sich durch den Neusser Vorschlag in seiner Existenz bedroht, die Stadt fürchtete um ihre Kreisfreiheit.