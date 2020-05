Wiedereröffnungen in Neuss : Kunst- und Kulturhäuser öffnen ihre Türen

Das Clemens-Sels-Museum soll ab Donnerstag wieder für das Publikum geöffnet sein – unter Berücksichtigung aller notwendigen Corona-Maßnahmen. Foto: Helga Bittner

Neuss Ganz so schnell wie das Land NRW es möglich macht, ist Neuss nicht. Aber spätestens am nächsten Wochenende geht es wieder los. Als erstes wird das Clemens-Sels-Museum wiedereröffnet – am Donnerstag.

Ein bisschen überrascht hat es Kulturdezernentin Christiane Zangs schon, dass das Land NRW Museen, Galerien und andere Kultureinrichtungen ab dieser Woche wieder öffnen will. „Wir hatten frühestens mit nächster Woche gerechnet“, gibt Zangs zu. Was aber nicht heißt, dass in den Kulturhäusern nicht längst schon Konzepte über eine Wiederöffnung entwickelt wurden.

Clemens-Sels-Museum

Info Auto-Kabarett vom Theater am Schlachthof Theater am Schlachthof Das zurzeit geschlossene Theater am Schlachthof (TaS) wird ab kommenden Freitag Auto-Kabarett anbieten. „Auf dem Gelände hinter unserem Haus“, sagt der künstlerische Leiter Markus Andrae. 15 Wagen haben dort Platz, als erste wird Sabine Wiegand auf der Bühne ein „Corona Spezial“ zeigen, sagt Andrae lachend. Zwölf Termine an den Maiwochenenden seien geplant, den ersten Zugriff haben jene Kartenkäufer, die eine der ausgefallenen Veranstaltungen von Harry Heib, Franka von Werden, Sabine Wiegand und Eddy Schulz besuchen wollten. Ab Mittwoch ist der Kartenvorverkauf dann für alle vorgesehen.

„Das erste Haus, das wieder öffnen wird, ist sicherlich das Clemens-Sels-Museum“, sagt Zangs. Allerdings erst ab Donnerstag. „Wir wollen sehr vorsichtig sein“, sagt Zangs mit Blick auf die positiv getestete Mitarbeiterin im Bürgeramt. Im Clemen-Sels-Museum ist eine neue Ausstellung zu sehen: „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“.

Langen Foundation

Karla Zerressen, Geschäftsführerin der Langen Foundation, setzt darauf, dass das Kunsthaus auf der Raketenstation ab Freitag geöffnet ist. Das Hygiene-Konzept sei dem Ordnungsamt zugestellt, sagt sie und ergänzt: „Auch mit der Frage, wie viele Besucher wir überhaupt einlassen dürfen.“ Analog zur Thomas-Schütte-Stiftung plant Zerresen, das Haus nur freitags bis sonntags zu öffnen. Die aktuelle Ausstellung in der Langen Foundation mit Arbeiten von Park Seo-Bo ist bis 2. August verlängert. Die Ausstellung mit den Werken von Alicia Kwade ist ab 6. September zu sehen.

Stiftung Insel Hombroich

Die Raketenstation bleibt vorerst geschlossen, teilt Tatjana Kimmel, Sprecherin der Stiftung Insel Hombroich, mit. Die dort geplante Ausstellung des Architekten Terunobu Fujimori sei ohnehin auf den 6. September verschoben. Geöffnet ist jedoch seit 30. April die Museumsinsel, Pavillons und Cafeteria bleiben dort aber geschlossen.

Musikschule Neuss

Rund 80 Prozent des Unterrichts sei online erfolgt, sagt Zangs, aber sie geht davon aus, dass dieser auch wieder örtlich in der Musikschule erteilt werden kann. Gruppenunterricht, wie Ensemble-Spiel, erteilt sie hingegen eine klare Absage. Ohnehin mag sie sich in Sachen Öffnung nur in etwa auf einen Zeitpunkt „vor den Sommerferien“ festlegen. Allerdings werde die Musikschule noch überlegen, wie etwa der Unterricht mit Blasinstrumenten erfolgen kann.

Alte Post