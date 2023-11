Wie Neuss Geschichte schrieb Als die Neusser Karl den Kühnen schlugen

Aber die Belagerung ist nicht das, was wir aus Filmen kennen: Hier ohne Lücke die Angreifer, dort die Verteidiger inmitten ihrer Burg, ihrer Stadt. Oft genug drängen die Neusser Verteidiger aus der Stadt heraus und hinein in das burgundische Heer. Ihre Ausfälle sorgen dafür, dass der Belagerungsring immer wieder gesprengt wird. Zudem kommen noch weitere 500 Kölner ungehindert in die Stadt. Sie bringen Salpeter mit, als das Pulver auszugehen droht. Die Neusser überstehen den ersten Großangriff am 10. September 1474 ebenso wie weitere 60 massive Versuche der Burgunder, in die Stadt zu gelangen. Alle Kräfte werden aufgeboten, Frauen und Kinder helfen den Männern bei der Verteidigung. Auch der Austausch mit der Stadt Köln funktioniert, Briefe werden hin und her geschickt, um Hilfe in größter Not wird gebettelt, man möge mehr Soldaten schicken.