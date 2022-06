Whisky-Tasting : Martin Markvardsen kommt nach Neuss

Neuss Wer Whiskys liebt, der kennt die Produkte aus dem Hause Highland Park – und Whisky-Liebhaber kennen den Botschafter dieser legendären schottischen Brennerei: Martin Markvardsen.

Der Schwede reist seit 2006 für die Destillerie von den Orkney-Inseln um die Welt. Jetzt macht er in der (Whisky-)Provinz Neuss Station. In Zusammenarbeit mit dem Holiday Inn Hotel im Hammfeld konnte Christoph Clemens vom Spirituals Shop in Holzheim den Großmeister des Whisky-Tastings für einen Abend gewinnen. „Das ist unfassbar“, staunt Clemens, „dass sich ein so berühmter Mann auf meine Einladung einlässt.“