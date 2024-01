Sanierung oder Neubau? Wetthalle – die marode Event-Location in Neuss

Die zur Einweihung der Wetthalle am 21. März 1964 besonders hervorgehobene Warmluftölheizung ist 60 Jahre später eine Schwachstelle dieses ungebrochen populären Veranstaltungsortes. Eine von vielen, wie Jürgen Sturm als Geschäftsführer von Neuss Marketing weiß. Das Gebäude sei inzwischen in einem so schlechten Zustand, dass man richtig investieren oder die Halle vielleicht sogar aufgeben muss, sagt Sturm. Die Frage ist nur, wer das tun soll.