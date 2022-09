Wettbewerb in Neuss : Klimafreundlichste Gärten gesucht

Wettbewerb in Neuss

Neuss Die Stadt plant einen neuen Wettbewerb, um Anreize für Bürger zu setzen. Die klimafreundlichsten Gärten sollen unter anderem mit einem Preisgeld prämiert werden. Auch Sonderkategorien sind denkbar.

Die Stadt hat bald offenbar einen neuen Titel zu vergeben. Bürger, die sich mit der Gestaltung besonders viel Mühe geben, sollen für ihr heimisches Grün künftig die Bezeichnung „Klima- und umweltfreundlicher Garten“ erhalten können. Zum einen soll es eine feste, jährlich wiederkehrende Kategorie geben, in der klima- und umweltfreundliche Gärten bewertet und prämiert werden. Diese Kategorie ist offen gestaltet. Es können nach Vorstellung der Stadt grundsätzlich alle Gärten eingereicht werden. Bewertet wird dann, ob sie in „besonderem Maße zu einer klimaangepassten, umweltfreundlichen und artenschutzreichen Stadt“ beitragen.

Zum anderen soll es zusätzlich eine Sonderkategorie geben, die – jährlich wechselnd – ein neues Thema setzt. So wären zum Beispiel Sonderkategorien zu umweltfreundlichen Balkonen oder Dachterrassen, heimische Pflanzen in Kleingärten oder auch die Entsiegelung und Begrünung von vorher versiegelten Flächen oder Schottergärten denkbar, wie aus Unterlagen der Stadt hervorgeht, die auch in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses aufs Tableau kommen.