Westnetz Stromausfall in Neuss

Neuss · Am Sonntagabend gingen in Teilen der Neusser Furth, des Stadionviertels und in den Stadtteilen Holzheim, Grefrath und Reuschenberg die Lichter aus. Die genaue Ursache ist zurzeit noch unbekannt.

04.12.2023 , 10:17 Uhr

Am Sonnatgabend gingen aufgrund eines Stromausfalls im Neusser Stadtgebiet die Lichter aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Ein Stromausfall sorgte am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr für dunkle Wohnungen in Teilen des Neusser Stadtgebietes. Das teilte der Netzanbieter Westnetz mit. Betroffen waren neben Teilen der Neusser Furth auch das Stadionviertel sowie Bewohner in den Stadtteilen Holzheim, Grefrath und Reuschenberg. Lange mussten die Anwohner jedoch nicht warten, bis sie wieder in ihren beleuchteten Zimmern sitzen konnten. Das Unternehmen teilte mit, dass die ersten Wohnungen bereits nach 2 Minuten mit Strom wiederversorgt werden konnten. Die Hälfte der Haushalte konnte nach Angaben von Westnetz um 22:10 wieder die Lichter einschalten. Gegen 23 Uhr seien schließlich alle Anwohner wieder am Netz gewesen. Einzige Ausnahme bildete ein Hof im Neusser Stadtgebiet, der über ein Aggregat mit Strom versorgt werden musste. Die schnelle Wiederversorgung der meisten Haushalte war laut Westnetz über die Umschaltung auf andere Leitungen des Stromnetzes möglich. Grund für den Ausfall soll ein Defekt an einem 10.000-Volt-Kabel gewesen sein. Eine genaue Ursache stehe jedoch noch nicht fest. Die Reparaturarbeiten sollen im Laufe des Montags beginnen.

(albo)