Café Ausblick in Neuss Hier bekommen Wohnungslose eine eigene Adresse - warum das so wichtig ist?

Wer eintritt, kann sich entscheiden. Rechts ab vom geräumigen Flur geht es in den Raucherbereich, im Raum links zeigen Schilder unmissverständlich: Rauchen verboten. Die beiden Räume des Cafés Ausblick an der Breite Straße sind etwa gleich gut gefüllt, die meisten Stühle an den Tischen sind von Männern besetzt. Die Stimmung ist ruhig, einige unterhalten sich, andere sitzen nur da und scheinen damit zufrieden zu sein. Sie alle eint die Aussicht auf ein warmes Mittagessen, Waldschrat-Suppe steht auf dem Speiseplan, Kostenpunkt zwei Euro, und die Suppe ist das einzige Gericht, das heute angeboten wird.