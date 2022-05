Werhahn-Gruppe in Neuss : „Zwilling Küche“ will bis 2030 klimaneutral sein

„Zwilling Küche“ will bis 2030 klimaneutral sein

Werhahn-Gruppe in Neuss

Die Zwilling-Werke in Solingen-Höhscheid (Archiv-Bild). Foto: Meuter, Peter (pm)

Neuss/Solingen Nachhaltigkeit ist für den international führenden Hersteller von Schneidwaren und Kochinstrumenten nicht nur ein Wort. Die Zwilling J.A.Henckels AG, die zur Neusser Werhahn-Gruppe gehört, setzt sich damit umfassend auseinander. Das zeigt der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht.

Neben ressourcenschonenden Verpackungen werden auch nachhaltige Prozesse in Produktion und Lieferketten bei Zwilling forciert. Jetzt hat das Unternehmen seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Und der zeigt auch, wohin die Reise gehen soll.