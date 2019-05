Mitgliederversammlung in Neuss : Das sind die neuen Ideen des Werbekreises

Nordstadt Matthias Gondorf, Martina Kehne und Petra Wolters bilden den neuen WNN-Vorstand. Den Mitgliedern stellten sie jetzt ihre Pläne vor, die allerdings in deren Augen noch nicht beschlussreif waren. An Bewährtem wird festgehalten.

Dem Werbekreis-Neuss-Nordstadt gehören zurzeit 85 Mitglieder an. Wären sie alle zur jüngsten Jahreshauptversammlung gekommen, hätte sich der neue Vorsitzende Matthias Gondorf sicherlich sehr gefreut. Denn er ist mit seinen Vorstandskollegen angetreten, frischen Wind in das offensichtlich zur Routine gewordene Engagement des Vereins zu bringen. Doch ein Brandbrief des Vorstands, mehr Interesse für die gemeinsamen Ziele aufzubringen, hat offensichtlich wenig genutzt – die Zahl der anwesenden Mitglieder war überschaubar.

Digitalisierung, neue Wege der Kommunikation, weitere Vertriebskanäle, effektive Werbemöglichkeiten hatte sich der Vorstand, in dem neben Gondorf noch Martina Kiehne und Petra Wolters neu im Amt sind, auf die Fahnen geschrieben. Doch zunächst klang es sowohl im Jahresbericht 2018 als auch in der Jahresvorschau 2019 so, als wäre alles beim Altbewährten geblieben: Ostereieraktion und 1001 Vespertüten zum Bürgerfrühschoppen an Pfingsten im Festzelt, der kostenlose Kalender, das Anbringen von Weihnachtssternen und Beteiligung am Nikolausmarkt waren im vergangenen Jahr erfolgreiche Aktionen, die so weitergeführt werden.