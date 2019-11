RLT Neuss : „Wer Angst vor Virginia Woolf?“ hat Premiere

Neuss Am RLT inszeniert Regisseur Kay Neumann den Theaterklassiker von Edward Albee in einer Übersetzung von 1963.

Einen weiten Weg hat Regisseur Kay Neumann nicht: Er kommt aus Köln zu den Proben seiner Inszenierung „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ am RLT, kennt Schauspieler und das Haus, obwohl er in Neuss noch nie gearbeitet hat. Aber der Spielzeitauftakt unter der neuen Intendantin Caroline Stolz interessierte ihn, also besuchte er einige Aufführungen und bekam so schnell das Gefühl, „alle Schauspieler schon zu kennen“. Als dann die Wahl als Ersatz für die erkrankte, ursprünglich vorgesehene Regisseurin Caroline Crombholz auf ihn fiel, brauchte er nicht lange – zumal die Anfrage so rechtzeitig kam, dass er sein eigenes Konzept entwickeln konnte.