Neuss: Wenn Lebensmittel Beine bekommen

Neuss Die Wohnungsaufsicht der Stadt wird rund 100 Mal im Jahr zu verwahrlosten Wohnungen gerufen. In allen Bildungs- und Altersklassen gibt es Bürger, die ihr Zuhause zumüllen. Im Alltag führen sie teilweise ein unauffälliges Leben.

Auch in Neuss sind solche Problemfälle keine Seltenheit. Thomas Hofer von der Wohnungsaufsicht der Stadt berichtet, dass er und seine Kollegen rund 100 Mal im Jahr - meist von Nachbarn, der Polizei oder Rettungskräften - erst über Gestank und eine Vermüllung bei Bürgern informiert werden und dann in Einbeziehung des Gesundheitsamts ausrücken. Hofer macht diesen Job seit 2008 und meint, dass er in den vergangenen zehn Jahren wohl "alles schon gesehen hat, was man sich an verwahrlosten Wohnungen vorstellen kann". Wie weit eine Vermüllung gehen kann, beschreibt er in einem Beispiel: "In einem Einfamilienhaus wurden bei einer Räumung einmal 30 Tonnen Lebensmittelreste herausgeholt. Die Lebensmittel hatten fast schon eigene Beine."