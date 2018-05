Neuss: Wenn Experten Schätzchen schätzen

Neuss Bei "Moneten für Raritäten" konnten Interessierte jetzt den Wert von besonderen Stücken bestimmen lassen.

Mehr als 260 Besucher nutzten das Angebot, um sich im gepflegten Ambiente des Crowne Plaza kostenlos beraten zu lassen. Etwa die Hälfte freute sich über gute Nachrichten, die andere Hälfte kennt nun den Preis für ihr "Schätzchen" und wird es wohl auf umliegenden Flohmärkten anbieten. Bereits am Samstagmittag aber hatte Stephan Rosenlund über 100 Wertstücke eingesammelt, vornehmlich Kunst, die in der nächsten Auktion (9. Juni) unter den Hammer kommen. Die Bandbreite der mitgebrachten Objekte war erstaunlich groß. Das reichte vom Gemälde mit Enten am Teich, das sich als Kunstdruck für maximal 50 Euro entpuppte, bis zu einem Paar Diamanten-Ohranhänger, die nach der Expertenschätzung locker für 6000 Euro zu versteigern sind. Petra F. (Name geändert) wollte eigentlich ihr 800er Echtsilber WMF-Besteck wegwerfen und wunderte sich, dass mindestens 500 Euro in der kommenden Auktion dafür erzielt werden können. Das soll ihre Urlaubskasse aufbessern. Ein Sonderfall war auch Georg M. (Name geändert): Der Neusser hat zwei Häuser in Jülich geerbt, alleine die Möbel sortierten sich auf 200 m² Lagerfläche. "Möbel machen wir nicht so gerne. Das ist ungeheuer schwer", sagt Stephan Rosenlund. "Aber wenn gute Kunstsachen dabei sind, helfen wir bei der Haushaltsauflösung und Weitervermittlung. Für Eichenmöbel gibt es zum Beispiel in den osteuropäischen Ländern noch gute Chancen." Die meisten Besucher freuten sich über den angenehmen Empfang durch Mitarbeiterin Kathrin und die kurzen Wartezeiten.