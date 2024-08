Druckabfall in umliegenden Häusern Wasserrohrbruch in der Neusser Innenstadt

Auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss ist es am Mittwochmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Auf dem angrenzenden Radweg dringt Wasser an die Oberfläche. In Folge dieses Rohrbruchs kommt es zu einem Druckabfall in der Umgebung, wie die Stadtwerke Neuss berichten. Betroffen sind zahlreiche Häuser in der Innenstadt, die nördlich an die Kaiser-Friedrich-Straße grenzen. So meldete auch ein Bewohner am Hermannsplatz Probleme mit der Wasserversorgung. Nach einem starken Druckabfall fließe in seinem Haushalt aktuell nur noch verdrecktes Wasser aus den Leitungen.