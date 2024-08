Wählergemeinschaft präsentiert Entwürfe Wie sich „Neuss jetzt“ den Wendersplatz wünscht

Wohin geht die Reise auf dem Wendersplatz? Bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage will die Wählergemeinschaft „Neuss Jetzt“ Druck machen. In der jüngsten Ratssitzung erhielt sie zwar keine Mehrheit für ihren Antrag, aus der bisherigen Planung einfach auszusteigen. Allerdings vertagte der Rat auch die Debatte über den geänderten städtebaulichen Entwurf in den Herbst.