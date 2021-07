Stadtentwicklung in Neuss : Ein Trio für den neuen Wendersplatz

Neuss Stadt, IHK und Hochschule Niederrhein haben eine gemeinsame Erklärung zur Gestaltung des Areals zwischen Innenstadt, Rennbahn und Hafen unterzeichnet. Ein Herzstück soll der Bildungs- und Innovationscampus werden.

Viele Ideen, viele Anregungen, viele Vorschläge – die Planung zur Gestaltung des Wendersplatzes gleicht einem großen Puzzle. Wie er als zentrales Areal zwischen Rennbahn, Innenstadt und Rhein in Zukunft gestaltet wird, soll im Zuge einer Ideenwerkstatt erarbeitet werden. Ein großes Puzzle-Stück soll der Bildungs- und Innovationscampus werden, der sich mit dem und um den geplanten Neubau der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein als Herzstück entwickeln soll. In diesem Zug wird sich auch die Hochschule Niederrhein vor Ort engagieren. In einer gemeinsamen Erklärung haben IHK, Hochschule Niederrhein und die Stadt Neuss am Freitag festgehalten, bei der Entwicklung des neuen Wendersplatzes an einem Strang zu ziehen.