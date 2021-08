Industriepolitik in Neuss : Wendersplatz im Einklang mit der Industrie planen

Neuss Der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings sicherte in der Maschinenfabrik Reinartz den Unternehmen Unterstützung zu. Reinartz gehört zu den sogenannten Hidden Champions und ist einer der Markführer in seiner Branche.

Seit 1913 hat das Unternehmen seinen Firmensitz zwischen den Hafenbecken I und II und beinahe vis-s-vis zur Rennbahn. Davon, dass sich dies in absehbarer Zukunft nicht ändern wird, zeugt ein im Wachsen befindlicher Neubau an gleicher Adresse. Das entstehende viergeschossige Gebäude fügt sich einerseits nahtlos in das neue Gesicht des Hafens ein und schlägt so eine visuelle Brücke zur Bebauung am östlichen Innenstadtrand, andererseits entsteht es in einem Umfeld, das sich in den kommenden Jahren weiter wandeln wird. Das muss nach Geerlings Überzeugung ohne Beeinträchtigungen für die ansässige Industrie gelingen. „Konflikte wie bei der Beplanung des Wendersplatzes“, nannte er im Gespräch mit Reinartz-Geschäftsführer Niklas Stadermann ein ganz akutes Beispiel, „müssen mit der Hafenwirtschaft in Einklang gebracht werden.“ Dieses Projekt ist Gegenstand eines „Kooperative Ideenwerkstatt“ genannten Verfahrens, das gerade anläuft und Anfang September mit einer Bürgerbeteiligung („Forum Wendersplatz“) in die nächste Phase tritt.