Aktionstag in Neuss Weltwassertag zum Wasserschutz

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN-Water organisiert. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Kampagne der Vereinten Nationen auf der Beschleunigung des Wandels zur Lösung der weltweiten Wasser- und Sanitärkrise. Die globale Kampagne mit dem Titel „Be the change“ ruft die Menschen dazu auf, in ihrem eigenen Leben Maßnahmen zu ergreifen, um die Art und Weise zu ändern, wie sie ihr Wasser verwenden, verbrauchen und verwalten. Da die Wasserversorgung ein globales Problem ist, seien alle angesprochen, so die abschließende Botschaft der Stadtwerke Neuss.