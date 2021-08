Welttag der Buchliebhaber in Neuss : Darum lieben wir Bücher

Am 9. August ist Tag der Buchliebhaber. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Der 9. August ist der Tag der Buchliebhaber: Passend dazu berichten Neusser von ihren Lesegewohnheiten, verraten, welchen Roman sie nicht zu Ende gebracht haben und ob sie Bücher noch ein zweites Mal lesen würden.

Dorothea Gravemann - Bücherhaus am Münster

Ein Leben ohne Bücher kann sich Dorothea Gravemann nicht vorstellen: „Es hat keinen Tag gegeben, an dem ich nichts mit Büchern zu tun gehabt habe“, erzählt die Inhaberin des Bücherhauses am Münster. Sobald sie ein Buch aufschlägt, ist es für sie, als beginne eine Reise, von der sie noch nicht weiß, wohin sie führen wird: Denn zwischen den Seiten verbergen sich unbekannte Menschen, Länder und Zeiten, die darauf warten, entdeckt zu werden. „Um es poetisch zu sagen: Jedes noch nicht gelesene Buch ist ein noch nicht gelebtes Leben“, sagt Gravemann. Und auch wenn sie sich selbst als geduldige Leserin bezeichnet, käme es schon einmal vor, dass sie ein Buch, wenn es so gar nicht passen mag, zur Seite legt. „Das halte ich für legitim. Denn jedes Buch, das ich lese, verhindert, dass ich ein anderes lese“, sagt sie und lacht. Dabei schließt sie jedoch nicht aus, besondere Bücher mehrmals zu lesen. Im Gegenteil: „Alle paar Jahre gönne ich mir ,Der Stechlin’ von Theodor Fontane“, sagt sie und erklärt, warum sie das doppelte Lesen einer Lektüre sogar empfehlen kann: „Es bringt neue Erkenntnisse, zum Beispiel, weil einem in der Geschichte Aspekte auffallen, die man vorher nicht bemerkt hat oder die man nun, wo man das Ende kennt, anders bewertet.“ Und dann sei da noch das Phänomen, dass man ein Buch, in verschiedenen Lebensphasen anders rezipiert. „Ein Buch, dass als 20-Jährige vielleicht einen prägenden Eindruck hinterlassen hat, empfindet man im fortgeschrittenen Alter womöglich als banal“, erzählt sie und fügt hinzu: „Man erfährt so eine ganze Menge über sich selber.“

„Wer Bücher mehrmals liest, erfährt etwas über sich selbst“, sagt Dorothea Gravemann. Foto: Andreas Woitschützke

Ihre Lektüretipps für andere Buchliebhaber: „Der Engel mit der Posaune“ von Ernst Lothar: „Es ist faszinierend, wie es dem Autor gelingt, die österreichische Historie anhand eines Frauenschicksals zu erzählen. Dabei benutzt er eine tolle Sprache“, sagt Gravemann. Ebenfalls einen Tipp wert: „Wo der Wolf lauert“ von Ayelet Gundar-Goshen: Gekonnt würden Themen wie Rassismus und Antisemitismus angesprochen, die Figuren sind differenziert ausgestaltet und das Ende überraschend.

Eleonore Hillebrand - Autorin

Eleonore Hillebrand spricht Gedichte am liebsten laut. Foto: Andreas Woitschützke

Eleonore Hillebrand mag Bücher, weil sie Sprache liebt. Es kann sogar vorkommen, dass sie hin und wieder in einem Wörterbuch schmökert, weil sie fasziniert von Bedeutungen und Synonymen ist. Aber noch etwas spielt für sie eine Rolle: In Büchern, so sagt sie, kann man Inhalte erleben, die nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. „Was das Lesen betrifft, da bin ich wohl eine Spätentwicklerin“, erzählt sie und lacht. Erst in ihrer Jugend habe sie begonnen, viel zu lesen: Autoren wie Reinhold Schneider oder Werner Bergengruen, aber auch Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ haben sie fasziniert.

Aktuell liest sie „Sanierungsgebiete“ von Enno Stahl, ansonsten gehören Lyrik und Kurzgeschichten zu ihren liebsten Lektüren. „Ein Gedicht lese ich zwei bis drei Mal, weil in der Wiederholung vieles klarer wird“, erklärt Hillebrand. Nicht selten spricht sie die Verse auch laut: „Um den Rhythmus, die Betonung und Pausen festzustellen, muss man es öfters wiederholen.“ Auch wenn sie eine routinierte Lyrik-Leserin sei, gebe es auch immer wieder Lyriker, die sich ihr nicht auf Anhieb erschließen: „Manchmal muss man sie selber erleben, um den Inhalt zu verstehen“, erzählt sie. Bei langen Romanen hingegen werde sie ungeduldig, viele liest sie quer.

Die Sprachliebhaberin schätzt vor allen Dingen Texte, die einen guten Stil und eine schöne Sprache haben. Für Kinder und Jugendliche seien Bücher so auch sprachbildend. Bei solch einer Liebe für Sprache verwundert es kaum, dass die Leiterin des Neusser Autorenkreises nicht nur rezipiert, sondern auch selber schreibt: Kurzgeschichten, Gedichte, aber auch ein Sachbuch und zuletzt ein Tagebuch zur Coronazeit mit dem Titel „Rund und giftig“ hat sie veröffentlicht.

Anderen möchte sie „Lust und Plage der späten Tage“ von Anne Biegel und Heleen Swildens empfehlen – „eine vergnügliche Lektüre“, sagt sie. Und Fans von Kriminalromanen legt sie den Thriller „Atme“ von Judith Merchant ans Herz.

Claudia Büchel - Leiterin der Stadtbibliothek

Seit ihrer Kindheit ist Claudia Büchel eine begeisterte Leserin. Foto: Andreas Woitschützke

Als Kind hat sich Claudia Büchel den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt, um noch etwas lesen zu können. Noch heute ist sie eine absolute Buchliebhaberin. „Ich sitze praktischerweise direkt an der Quelle und habe Zugriff auf viel Literatur“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek und lacht. In ihrem Beruf erlebt sie, dass sich das Medium über die Jahre gewandelt hat. Die optische Aufmachung, also etwa die Gestaltung der Cover, werde immer aufwendiger. Gleichzeitig gibt es neben dem klassischen Buch auch digitale Alternativen wie etwa den E-Book-Reader, den viele Buchliebhaber für Urlaubsreisen nutzen und Anwendungen wie etwa die Tigerbook-App. „Der Inhalt ist noch der gleiche, nur die Präsentationsform ist eine andere“, sagt Büchel über die neuen Formate. Ob nun E-Book oder klassisch auf Papier: Besonders faszinierend findet Claudia Büchel, dass sie beim Lesen völlig abschalten und in andere Welten eintauchen kann. Und wenn die letzte Seite eines Buches näher rückt, mische sich bei ihr Wehmut über das nahende Ende hinzu. Das ist aber nicht immer der Fall: Gut erinnert sie sich an „Sofies Welt“, ein Roman von Jostein Gaarder über die Geschichte der Philosophie. „Ich habe es mehrmals probiert, auch über Jahre hinweg, aber ich habe einfach keinen Bezug gefunden. Das sollte man dann einfach akzeptieren“, sagt sie. Nur selten komme es vor, dass sie ein komplettes Buch nach langer Zeit noch einmal liest. Nicht etwa, weil sie befürchtet, es könnte sie beim erneuten Lesen langweilen. „Ich habe Sorge, dass das, was ich damals damit assoziiert habe, nicht mehr da ist“, erklärt sie und fügt hinzu, „ich möchte die schöne Erinnerung nicht verlieren.“

Auch sie hat einen Lesetipp für andere Buchliebhaber vorbereitet: In „Daheim“ von Judith Hermann geht es um einen Aufbruch, eine alte Welt die verloren geht und eine neue, die entsteht. Der Roman war für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 nominiert. Außerdem, so verrät Büchel schon jetzt, wird Judith Hermann in diesem Jahr auch im Mittelpunkt der Literatur-Reihe „Neuss liest“ stehen.

Heinz Mölder - Kinderstiftung Lesen bildet

Heinz Mölder liest derzeit „Hard Land“ von Benedict Wells. Foto: Mölder

Wenn Heinz Mölder eine Buchpassage besonders gut gefällt, klebt er einen Zettel hinein, um sie bei Bedarf immer wieder zu lesen. So ist es wohl zu erklären, dass der Buchliebhaber immer noch das haptische Buch vor dem E-Book bevorzugt. Seine Lesebegeisterung hat bereits im Kindesalter begonnen: Vor 67 Jahren wurde er in eine lesebegeisterte Familie hineingeboren, ihm und seinen drei Brüdern wurde viel vorgelesen, bis er sich selber in der Pfarr- und Stadtbücherei seine eigene Lektüre aussuchte. An Lesestoff hat es ihm nie gemangelt und so ist es auch heute noch, wie er erzählt: „Ein Zitat von Heinrich Heine trifft es ganz gut: Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Diese Welt habe ich früh kennengelernt und nie mehr verlassen.“ Auch Heinz Mölder vertritt die Meinung, dass Bücher, zu denen man einfach keinen Zugang finden kann, getrost bei Seite gelegt werden dürfen. Ihm sei es so mit dem Roman „Ulysee“ von Jame Joyce ergangenen. Auch nach mehreren Anläufen habe es ihn einfach nicht gepackt. Zu seinen Lieblingsbüchern zählen Krimis, Biografien und Sachbücher. Hinzu kommt die tägliche Lektüre von Tages- und Wochenzeitungen. Weil der Buchliebhaber seine Begeisterung für das geschriebene Wort gerne weitergeben möchte, ist er Vorstandsvorsitzender der Kinderstiftung Lesen bildet. Mölder verweist auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Kinder, denen früh vorgelesen wurde, später gerne selber Lesen. Und Lesen sei für die Entwicklung eines größeren Sprach- und Wortschatz wichtig, was sich letztendlich auf die Bildungschancen auswirken.