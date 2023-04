Weltkriegsbombe in Neuss Startschuss für die Massen-Evakuierung in Kliniken

Eigentlich ist der Tag der möglichen Bombenentschärfungen – die Stadt hatte am 31. März mitgeteilt, dass in der Nähe des Alexianerplatzes Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden – erst am Donnerstag, doch schon am Vortag wurde ein Teil des „Alexius“ evakuiert, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Rund 70 von den insgesamt etwa 300 Patienten wurden am Mittwoch in andere Kliniken verlegt. Dazu zählen die besonders Fürsorge-Bedürftigen, also unter anderem Demenzkranke und bettlägerige Personen. Weitere Patienten – manche verlassen die Einrichtung selbstständig für den Zeitpunkt der Entschärfung – folgen dann am Donnerstag. Das „Alexius“ ist jedoch bei weitem nicht die einzige Einrichtung der St.-Augustinus-Gruppe, die von der Evakuierung betroffen ist. So müssen unter anderem auch Bewohner der Senioreneinrichtungen Johannes-von-Gott-Haus, des Altenheims Immaculata sowie des St.-Augustinus-Hospizes aus dem Gebiet gebracht werden.