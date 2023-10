Welthospiztag in Neuss Hospizdienst plant Aktion rund um die letzte Lebensphase

Zum diesjährigen Welthospiztag möchte das Team des Ambulanten Hospizdienstes der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss mit einer ganz besonderen Aktion auf seine Arbeit aufmerksam machen: „Der Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto ‚Hospiz lässt mich noch mal!‘,“ erklärt Hanni Engler, Koordinatorin des Hospizdienstes. Am Samstag, 14. Oktober, werden von 10 bis 16 Uhr Kreidetafeln am Brunnen vor dem Rathaus aufgestellt und die Passanten sind eingeladen, folgenden Satz, der in mehreren Sprachen vorgegeben ist, zu vervollständigen: „Bevor ich sterbe, möchte ich…“. An Vieles in unserem Leben denken wir gerne zurück: An den ersten Kuss oder die erste Reise, aber wenn die Zeit für den letzten Kuss oder die letzte Reise kommt, fehlt vielen die klare Vorstellung, hier sei auch viel Verdrängung dabei, so Ruth Voss, ehrenamtliche Sterbebegleiterin: „Die letzte Lebensphase hat eine besondere Intensität und wir möchten die Menschen ermutigen, sich schon jetzt damit auseinanderzusetzen – vom ersten bis zum letzten Mal.“