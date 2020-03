Kostenpflichtiger Inhalt: Weltfrauentag in Neuss : „Frauen nehmen sich oftmals zurück“

Am 8. März ist Weltfrauentag. (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Neuss Am 8. März ist Weltfrauentag. In Neuss finden viele Veranstaltungen statt, die Frauen in den Fokus stellen. Die Gleichstellungsbeauftragen der Stadt sprechen darüber, dass sich Frauen trauen sollten, Zeit für sich zu nehmen.