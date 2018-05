Neuss: Wellneuss wird bis August modernisiert

Neuss Umbauarbeiten haben gestern begonnen. Für die Dauer gibt es sogenannte Baustellenrabatte.

Die Saunalandschaft Wellneuss wird in den kommenden Wochen im Innenbereich bei laufendem Betrieb umgebaut und modernisiert. Zudem wird ein neues Liegehaus eröffnet, das den Saunagästen einen Panoramablick auf den Naturbadesee im Außenbereich bietet. Während der Umbau- und Modernisierungsphase gelten vergünstigte Eintrittspreise. Das teilt die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH als Wellneuss-Betreiber mit. "Für die Dauer der Arbeiten haben wir passende Baustellenrabatte kreiert", erklärt Geschäftsführer Matthias Braun.

Während des Umbaus bleibt die Saunalandschaft regulär von 10 bis 23 Uhr geöffnet, die "Late Night" mit Öffnungszeiten bis 2 Uhr am ersten Freitag eines Monats findet statt. Ab sofort gilt aber ein "2- für 1-Tarif". Beim Kauf eines regulären Tickets erhält der Gast das gleiche Ticket ein zweites Mal. Es kann entweder sofort - also für einen zweiten Gast - oder bei einem weiteren Besuch bis 30. September eingelöst werden. Außerdem kann ein Zwei-Stunden-Ticket für 16 Euro erworben werden. Es kann flexibel verlängert, allerdings nicht mit dem "2- für 1-Tarif" kombiniert werden. Die Preise gelten bis zum Ende der Bauarbeiten in der Saunalandschaft.