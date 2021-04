An diesem Ort treten sich die Apostel auf die Füße. Zu sehen sind sie in einer Wandmalerei, die im 12. Jahrhundert entstanden ist und schon so manchen Besucherblick nach oben wandern ließ. Apropos Besucher: Für gewöhnlich gibt es an jenem Ort viele Veranstaltungen. Überregionale Bekanntheit hat dabei ein Musikfestival. Aber auch an anderen Tagen herrscht Leben in dem Gebäude. Bewohnt wird es von einem Männerorden, der in der Region unter anderem seelsorgerische Aufgaben übernimmt.