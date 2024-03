Weinmesse im Neusser Zeughaus Mit „Grillwein“ bei Neusser Weinliebhabern punkten

„Wein ist Lebensfreude“, lautete der Slogan des Weinguts Stadecken-Elsheim. Und es ging lyrisch weiter: „There’s always time for a glass of wine.“ Das Weingut Sitzius in Bad Kreunach bot nicht nur Riesling und Burgunder an. „Wir haben auch einige sehr aromatische Süßweine mitgebracht“, sagte Viktor Rapp. Der 23-Jährige half seiner Mutter Brigitte Sitzius (60), die das Geschäft ihrer Eltern weiterführt. Und man merkte ihm an, dass er gerne in die Fußstapfen seiner Vorfahren tritt.