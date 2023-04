Öffnungszeiten und Rahmenpogramm Weinfest zur Saisoneröffnung

Was erwartet Besucher 2023 beim Weinfest? Das Weinfest in Neuss steht nicht nur für den Genuss von Wein. Bei der Verkostung können sich Besucher zudem mit den Winzern austauschen. Diese präsentieren ihre Wein-Klassiker, aber auch Weine des jüngsten Jahrganges. Zugesagt haben die Weingüter Breitenbach, Walter Martin Bretz, Daniel Daum, Emrich, Heinz GbR, Mann, Karl-Friedrich Weyl, Wolf, J. Holdenried, die Sektkellerei Schmitt-Peitz, sowie die Weingüter Pau, Kupper und das Hofgut Hemmes. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Weinfest mit einem Französischen Markt kombiniert. zum Verkosten und Kaufen werden Spezialitäten aus dem Nachbarland präsentiert – von Nougat bis Champagner. Der Eintritt für beide Events ist frei.