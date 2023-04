Öffnungszeiten und Rahmenpogramm Weinfest in Neuss - alle Infos im Überblick

Genüsslich einen Wein trinken mit Blick auf das Quirinus-Münster - das geht schon bald in Neuss. In wenigen Tagen findet nämlich wieder das Weinfest statt. Dann können Besucher zusammen trinken, fachsimpeln, genießen und schwärmen. Wann es los geht und was Sie 2023 wissen müssen?