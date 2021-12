Neusser Innenstadt : Weihnachtsstimmung trotz 2G

Neuss Besucher der City fühlen sich dank der Corona-Regeln sicherer. Deswegen macht es vielen nichts aus, zum Beispiel vor dem Essen einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

„Ich befürworte eine 2G-Regelung hier bei den Buden“, meint der Inhaber der „Curry Jupp“-Bude, Volker Kallenberg. „Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen hier beim Essen und Trinken sicher fühlen.“ Kallenberg, der mit seinem Geschäft jedes Jahr in der Weihnachtszeit gegenüber vom Kaufhof steht, bewirtet die meisten seiner Kunden zur Mittagszeit zwischen zwölf Uhr und halb zwei. „Gerade, wenn der Andrang größer wird, sind diese Schutzmaßnahmen sehr wichtig und nicht zu vergessen.“ Auch die Besucher und Kunden sehen in der 2G-Regel zusätzliche Sicherheit. „Ich komme manchmal in der Mittagspause her“, meint Patrick Kreß. „Natürlich sind Kontrollen oft mit zusätzlichem Aufwand verbunden, doch sie sorgen für mehr Sicherheit und ein ganzes Stück mehr Normalität, was gerade jetzt in der Weihnachtszeit sicherlich sehr schön ist.“