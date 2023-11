Einweihung der Weihnachtspyramide Neuss ist wieder im Weihnachtsmarkt-Fieber

An der Theke in der Weihnachtspyramide versorgen unter anderem Luisa Knopper sowie Lena und Andrea Kremer die Gäste mit weihnachtlichen Getränken. Ihr Tipp in diesem Jahr: der selbst gemachte Eierlikör oder die neuste Kreation, Wein mit Erdbeer-Gin für jeweils vier Euro. Doch auch der klassische Glühwein für 3,50 Euro darf nicht fehlen. Sie rechnen dank des neuen Highlights in diesem Jahr sogar mit mehr Gästen. Für Familie Kremer bedeutet das: Bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember ist Freizeit ein Fremdwort. Alleine sechs Familienmitglieder helfen in der Weihnachtszeit aus. „Hier sind alle miteingespannt, doch das machen wir auch gerne“, betonte Knopper.