Rückkehr auf den Münsterplatz Der Neusser Weihnachtsmarkt ist wieder „zu Hause“

Als die Glasur die Zieltemperatur von 140 Grad erreicht, tunkt Stefan Barber die runden Früchte am Stiel in den roten Zucker. „Ich mache Paradiesäpfel“, sagt der Süßigkeiten-Händler am Mittwoch mit einem Lächeln. Wer zur Mittagszeit – da waren die ersten Stände bereits geöffnet – einen kleinen Rundgang über den Neusser Weihnachtsmarkt machte, stellte fest: Die Stimmung ist eine andere als im vergangenen Jahr, als die Stände erstmalig auf dem Freithof aufgebaut wurden. „Hier auf dem Münsterplatz ist es einfach gemütlicher, es herrscht eine andere Atmosphäre“, sagt Barber. Zwar eröffnet man auch in diesem Jahr nicht sorgenfrei – die erhöhten Energiepreise machen den Schaustellern zu schaffen –, doch zumindest wird gänzlich ohne Corona-Einschränkungen an den Start gegangen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr sahen sich die Verantwortlichen nach einer entsprechenden kurzfristigen Vorgabe der Landesregierung mit Eingangskontrollen (Impfnachweis) und Einlass-Bändchen konfrontiert.