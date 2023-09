Weihnachtsmarkt in Neuss Der Traum von der Weihnachtspyramide wird wahr

In wenigen Wochen wird es auf dem Münsterplatz wieder nach gebrannten Mandeln und Glühwein riechen. Denn am 22. November ist es so weit: Der Neusser Weihnachtsmarkt beginnt. Wie auch in den Jahren zuvor dürfen sich die Neusser wieder auf eine besinnliche Zeit zwischen den festlich geschmückten Buden freuen – und mehr. Veranstalter Josef Kremer und seine Familie erfüllen sich diesen Winter nämlich einen lang gehegten Traum und erweitern den Neusser Weihnachtsmarkt damit um einen neuen Blickfang.