Mini-Weihnachtsmarkt in Neuss-Holzheim : Neue Krippe und Glühwein aus dem Thermobecher

Holzheim Normalerweise veranstaltet Josef Kremer den Neusser Weihnachtsmarkt. Inmitten der Corona-Pandemie hat er eine Alternative in Klein-Format in Holzheim aufgebaut.

Vier weihnachtliche Buden stehen mit Abstand zueinander am Kirmesplatz in Holzheim, davor sind einige kleine Tannen aufgestellt, die im Dunkeln hell leuchten. Verantwortlich für diesen Mini-Weihnachtsmarkt an der Vereinsstraße ist Josef Kremer. Der Schausteller veranstaltet normalerweise die deutlich größere Version des Marktes in Neuss. Nun möchte er in seinem Heimatstadtteil Holzheim zumindest eine Alternative in kleinem Umfang bieten.