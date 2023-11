Weihnachtsmarkt in Neuss Die Weihnachtspyramide ist angekommen

Mehr als zehn Stunden haben Kremer und zahlreiche helfende Hände mit dem Aufbau der 15 Meter hohen Pyramide verbracht, die Regenmengen erschwerten die Arbeit zusätzlich. „Das erste Mal ist immer schwierig und ich bin mir auch sicher, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern wird, bis der Aufbau schneller geht“, so Kremer. Aber das sei auch nicht so wichtig. „Die Hauptsache ist, dass die Pyramide am Ende heile auf dem Münsterplatz steht.“