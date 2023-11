In den Startlöchern Aufbauarbeiten für Neusser Weihnachtsmarkt starten nächste Woche

Neuss · Nur noch knapp zwei Wochen — dann startet auch der Weihnachtsmarkt in der Neusser Innenstadt in die Vorweihnachtszeit. Veranstalter Josef Kremer verrät, was bis dahin noch passieren muss — und was Besucher in diesem Jahr auf dem Münsterplatz erwartet.

09.11.2023 , 13:13 Uhr

Felix Kremer vor dem St. Quirinus Münster: Nächste Woche starten hier die Aufbauarbeiten auf dem Münsterplatz. Foto: Andreas Woitschützke

Von Ronja Wirts