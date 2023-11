Am ersten Adventswochenende Weihnachtssingen findet wieder in Neuss statt

Rund zwei Stunden musikalisches Programm sind an dem Tag auf einer Bühne auf dem Freithof vor dem Quirinus-Münster geplant. Begleitet wird das Ganze von einem kleinen, festlichen Streetfoodmarkt. Auch Kinderschminken und ein Besuch des Nikolauses sind geplant. Für das Singen der Lieder ist die Eventsängerin Sara van Hellemond verantwortlich. Sie tritt bereits seit fünf Jahren auf Weihnachtsmärkten auf. „Aber die Stimmung beim Weihnachtssingen ist besonders schön, weil ich dann ja einen Chor aus ganz vielen Menschen habe, die mitmachen“, so van Hellemond. Von „It’s the most wonderful time of the year“ zu „Stille Nacht“ – rund 30 deutsche und englische Lieder möchte van Hellemond während des Mitsingkonzertes in diesem Jahr anstimmen. „Und zum Schluss, wenn es dunkel ist und die Beleuchtung schön scheint, wird auch ein wenig kölsch“, verrät die Sängerin.