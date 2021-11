Neusser Restaurants : Gastronomen bangen um Buchungen für Weihnachtsfeiern

Alexander Bliersbach, Inhaber des Restaurants „Drusushof“, hat bereits zahlreichen Buchungen für Dezember erhalten. Jetzt türmen sich jedoch die Absagen. Foto: Julia Stratmann

Neuss Während die Infektionszahlen steigen, bleiben die Buchungen von Weihnachtsfeiern in den Restaurants aus, wie eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands zeigt. Auch manche Neusser Gastronomen blicken mit Sorge auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. So ist die Lage in Restaurants und Kneipen der Stadt.