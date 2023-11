Erste Adventszeit ohne Kaufhof Neusser Händler blicken zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft

Die Adventszeit ist für Händler vor allem eins: Hochsaison. Das traditionell umsatzstarke Weihnachtsgeschäft zählt im Handel zu den wichtigsten Ereignissen im ganzen Jahr. Doch in den Vorjahren mussten Einzelhändler wegen der Corona-Krise und Lieferengpässen teils deutliche Einbußen verkraften. Und auch in den vergangenen Monaten gab es einige Rückschläge für den Handel: Die hohe Inflation trübte die Kauflust vieler Kunden und mit der Schließung des Kaufhofs ging ein großes Geschäft in der Neusser Innenstadt verloren. Wie blicken die Händler nun auf die bevorstehenden Wochen?