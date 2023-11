Aufbauarbeiten in Neuss Weihnachtscircus in den Vorbereitungen

Ungefähr zehn Tage – so lange dauert es in etwa, bis die Aufbauarbeiten samt Dekorationen abgeschlossen sind. Etwa 15 Menschen sind dafür im Einsatz, so Remo Traber. Aktuell beschäftigt sich die Gruppe mit dem Aufbau des Haupt- und Vorzeltes, am Mittwoch sollen dann die Zelte hochgezogen werden. Anschließend wäre noch die Lichtanlage dran. „Auch das nimmt meistens noch einmal zwei Tage in Anspruch“, so Remo Traber. Etwas weiter hinten auf dem Platz stehen bereits zwei fertige Zelte: Sie sind rot-weiß gestreift mit flachen Dächern. Das eine ist mit einem kleinen Freilaufgehege verbunden, beim Näherkommen riecht es nach Stroh und Tierdung. Diese „Stallzelte“ würden immer als erstes aufgebaut, so Remo Traber, damit die Tiere nicht so lange in den engen Transportwagen bleiben müssen. Um die 30 hält die Familie im Moment, darunter Pferde, Ponys, Hunde und Dromedare. Relativ neu mit dabei sind außerdem noch zwei weiße Kamele von einem Züchter aus Hamburg und zwei neue Dromedare. „Die werden aber noch nicht in der Vorstellung zu sehen sein, weil sie noch etwas zu jung sind“, so Remo Traber.