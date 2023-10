Weihnachtsauktion Bürgerstiftung Neuss versteigert 50 Bilder

50 Kunstwerke wird die Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE) am Sonntag, 12. November, für einen guten Zweck versteigern. Unter der Auktionsleitung des Moderators Timo Gerke werden im Kunstraum Neuss in der Trafostation (Deutsche Str. 2) ab 11 Uhr kleine und große Objekte unter den Hammer kommen. Die Anfangsgebote liegen zwischen 20 und 400 Euro. Die Bezahlung wird in bar oder mit Karte möglich sein, die Gastronomie in der Trafostation ist geöffnet. Wer sich vorher bereits einen Überblick über die zur Versteigerung bereitstehenden Werke verschaffen möchte, kann dies ab Samstag (20. Oktober) unter www.buergerstiftung-neuss.de tun oder sich vom 6 bis 11. Oktober, jeweils zwischen 15.30 und 18 Uhr im Kunstraum die Bilder anschauen.