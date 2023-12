Zwischen den Jahren in Neuss So weihnachtlich kann Sushi schmecken

Wenn Quang sich ein neues Rezept oder – wie in diesem Fall – eine neue Sushi-Kombination überlegt, muss er in der Regel nicht mehr groß rumprobieren. „Ich weiß inzwischen eigentlich, welche Sachen zusammenpassen. Diesmal habe ich mich zum Beispiel einfach gefragt, was für Sachen an Weihnachten gerne gegessen werden – und wie sie harmonieren.“ Bei gutem Sushi wäre es außerdem auch wichtig, auf die Kombination der Zutaten zu achten. „Zum Beispiel, sollte zu einer mageren Zutat dann eine fettigere dazukommen.“ Im Falle des Weihnachtssushis wird das dünn geschnittene Roastbeef noch mit cremiger Tempura-Avocado und einem Streifen Frischkäse kombiniert. Das Ganze wird zusammen mit Feldsalat eingerollt und anschließend mit Sesam garniert. „Mit japanischem Essen hat das nicht mehr so viel zu tun“, lacht Quang. „Aber weihnachtlich schmeckt es.“