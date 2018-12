Weihnachtsfeier für Alleinstehende in Neuss : Gemeinsam gegen die Einsamkeit

Die Besucher wurden von 20 Ehrenamtlern betreut. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss 160 Alleinstehende feierten auf Einladung des Caritasverbandes im Marienhaus.

Auch in diesem Jahr musste niemand an Heiligabend allein zu Hause bleiben. Rund 160 Menschen feierten gemeinsam auf Einladung des Caritasverbandes im Marienhaus an der Kapitelstraße. Unter anderem mit dabei: Caritas-Direktor Norbert Kallen und Bürgermeister Reiner Breuer. Der erklärte in seiner Begrüßungsansprache, dass rund 40 Prozent der Neusser Singles sind. Als soziale Großstadt müssten gezielt bezahlbare Wohnungen für diese Zielgruppe gebaut werden. Wichtig seien auch Nachbarschaftstreffs und quartierbezogene Netzstrukturen, nicht zuletzt um Vereinsamung vorzubeugen.

Annemarie Meise aus Hückelhoven steht seit 35 Jahren als Ehrenamtlerin für die Heiligabendfeier zur Verfügung. Was der 73-Jährigen auffiel: „Ich sehe hier nur sehr wenige bekannte Gesichter.“ Birgit Hagelüken genoss die „schöne Gemeinschaft“: „Ich bin alleinstehend, habe keine Familie, keine Verwandten“, erklärte die 55-jährige Frührentnerin. Hans-Peter Thilges (65) hat früher als Fernmeldehandwerker gearbeitet. „Ich habe niemanden mehr“, erklärte der Mann, der jetzt zum zweiten Mal an der Heiligabendfeier teilnahm. Ingeburg Poser ist seit 16 Jahren Witwe, ihr Bruder lebt in den USA. Sie hat schon Kontakt zu Nachbarn. „Aber heute haben die meisten ihre Kinder zu Besuch“, sagte die 86-Jährige. „Ich will 100 Jahre alt werden und vielleicht noch einmal heiraten“, so die Seniorin. Joanna Rigoni ist geschieden. „Vor einem Jahr lag ich nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus“, erzählte die 74-Jährige.