Vorweihnachtszeit in Neuss : Geschäfte dekorieren für Corona-Advent

Neuss Der Advent steht vor der Tür. Und trotz der Absage des Weihnachtsmarktes soll man diese stimmungsvolle Zeit in der Neusser Innenstadt spüren. Die Gewürzmühle Engels hat ihre Deko an das Corona-Thema angepasst.

Bis die Deko steht, macht sich das Inhaber-Ehepaar Freistühler viele Gedanken, wie sie im jeweiligen Jahr aussehen soll. „Wir überlegen, was für uns passen könnte, was uns auch gefällt“, sagt Manja Freistühler. In diesem Jahr ist das unter anderem der Masken-Lebkuchenmann. Das passt. „Die Maske ist das Accessoire 2020“, sagt Freistühler. Es ist als witzige Idee gedacht und soll die Kunden außerdem daran erinnern, dass sie nur mit einem Mund-Nase-Schutz einkaufen dürfen. „Wir sind froh, wenn alle Kunden gesund sind und sich schützen“, sagt Freistühler.

Abgerundet wird die weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt durch die Beleuchtung in den Straßen, die Blumenvasen vor den Geschäften und 140 Tannenbäume, die bereits an Laternen angebracht wurden. „Die sind alle mit von Hand gebundenen Schleifen geschmückt“, sagt Thomas Wertz von Neuss Marketing. Am Samstag wird die Beleuchtung erstmals angeschaltet, zu einem Test, der „für alle sichtbar ist“, so Wertz. Ab Montag leuchtet die Innenstadt dann regulär auf – bis zum 6. Januar. „Wir sehen, dass die Begeisterung für die Dekoration auf allen Seiten sehr hoch ist“, sagt Wertz. „Jetzt hoffen wir, dass sie die Leute auch in die Stadt zieht und trotz der schwierigen Lage weihnachtliche Stimmung in Neuss aufkommt.“ Carolin Streckmann