Weihnachten 2020 in Neuss : FOM-Umfrage zum Geschenkekauf in der Corona-Zeit

FOM-Umfrage zum Geschenkekauf in der Corona-Zeit

Weihnachten 2020 in Neuss

Neuss FOM-Studierende haben 726 Neusser zu „Weihnachten im Corona-Jahr“ befragt. Es ging um das Einkaufsverhalten, aber auch um Gesundheit.

Die Corona-Zeit hat nicht nur Einfluss auf das Einkaufsverhalten. Sie rückt auch immaterielle Dinge in den Mittelpunkt. Gesundheit und gemeinsame Zeit ist vielen wichtiger als Geschenke. 94 Prozent der Befragten in Neuss gaben an, dass ihnen die Gesundheit der Familie wichtiger als teure Geschenke ist. Auf gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie legen 91 Prozent mehr Wert als darauf, großzügige Weihnachtsgeschenke zu machen. 76 Prozent der Befragten planen, Zeit miteinander zu verschenken, bei den 12- bis 23-Jährigen sind es sogar 83 Prozent. Allerdings: Nur 25 Prozent der Befragten wollen zum Schutz der Gesundheit auf Familienbesuche während der Feiertage verzichten.