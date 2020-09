Absage offiziell : Pandemie stoppt auch die Neusser Unicef-Gala 2020

Neuss Die Unicef-Gala wird nicht stattfinden. Das internationale Kinderhilfswerk hat alle Veranstaltungen abgesagt – und zwar weltweit. Die Verantwortlichen schöpfen nun Hoffnung für das nächste Jahr.

Seit 38 Jahren ist sie gesellschaftliches Ereignis in Neuss: die Unicef-Gala, die bis vor fünf Jahren als Tanz- & Tennis-Gala firmierte. Seit 38 Jahren moderiert Heribert Klein diesen letzten – außerhalb der Schützenszene – verbliebenen Ball in der Stadt. Auch für diesen Herbst hatte der PR-Profi die Veranstaltung durchgeplant, hatte in enger Partnerschaft mit Direktor Frank Hedemann vom Crowne Plaza Hotel Neuss ein Hygiene- und Schutzkonzept unter Corona-Bedingungen entwickelt. Alles Makulatur. Die Unicef-Gala wird nicht stattfinden. Das internationale Kinderhilfswerk hat alle Veranstaltungen abgesagt – und zwar weltweit.

Die Entscheidung stimmt Klein traurig. Gern hätte er wiederum einen unbeschwerten Abend gestaltet, bei dem sich Künstler, Besucher und Sponsoren für die gute Sache engagieren und Geld für Kinder in Not sammeln. Auf der anderen Seite zeigt Klein großes Verständnis für die generelle Absage. Gerade ein Hilfswerk, das sich in Pandemie-Zeiten vor allem dort einsetze, wo die Menschen besonders unter dem Virus leiden, dürfe nicht Gastgeber von Begegnungen sein, bei denen die Gäste einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden.

In diesen Tagen putzt Heribert Klein nun viele Klinken, um seine Partner über die Absage zu informieren, aber auch, um zu werben, Teil des großen Hilfsprojektes zu bleiben. Und er war offenbar erfolgreich. Alle Sponsoren, so Klein, haben sich in diesem Jahr dankeswerterweise bereit erklärt, Unicef bei seiner internationalen Arbeit für Kinder in Not weiterhin zu unterstützen: „Diese Zusagen haben mich unheimlich erfreut und bewegt.“ So schöpft der Macher der Unicef-Gala Zuversicht auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Neuss.