Gesellschaft in der Corona-Krise : Neusser eröffnet „Online-Bar“

Neuss Die Plattform soll auch zu Corona-Zeiten ein Bierchen mit Freunden ermöglichen. Die Resonanz auf das Angebot ist bereits groß.

Durch die Corona-Krise schränken die meisten Menschen ihre sozialen Kontakte auf das Nötigste ein. Gut so! Schließlich ist dieser Schritt essenziell wichtig, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Auch ein Besuch in einer Bar oder Kneipe scheint derzeit ausgeschlossen zu sein. Doch weit gefehlt! Denn der gebürtige Neusser Martin Ferfers hat eine Möglichkeit gefunden, wie man sich mit seinen Freunden zu einem Bierchen oder Wein verabreden kann, ohne gegen die Sicherheits-Regeln zu verstoßen. Der 37-Jährige hat nämlich die erste sogenannte Teledrinkingbar eröffnet – die 24 Stunden geöffnet hat. Dabei handelt es sich um eine Plattform für eine Art Videokonferenz, zu der man seine Freunde einladen kann. Über die Webcam und das Mikrofon des Computers können sich die Teilnehmer sehen und unterhalten. „Ich habe mich gefragt, wie man Dinge aus dem Alltag fortführen und trotzdem die soziale Distanz wahren kann“, sagt Ferfers.

Zwar gibt es einen großen Barbereich, in dem jeder Gast „Platz nehmen“ und so auch neue Leute kennenlernen kann, doch es ist auch möglich, sich mit seinen Freunden in einem Privat-Videochat zu verabreden. Zwischen vier und 14 Personen können mitmachen. Die „Premieren-Party“ für die „Teledrinkingbar“ feierte Ferfers höchstpersönlich – und zwar zusammen mit seinen Kameraden aus dem Schützenlustzug „Wat Mutt Dat Mutt“. Eigentlich hätten sich die Schützen nämlich zur Zugversammlung getroffen. Diese drohte wegen des Corona-Virus dann jedoch auszufallen. Dank der Teledrinkingbar, die sogar schon für Poker-Abende und Germany’s-Next-Topmodel-Nachbesprechungen genutzt wurde, konnte sie aber dann doch stattfinden. „Abends ist eigentlich immer etwas los“, sagt Ferfers, der hauptberuflich als Internet-Unternehmer tätig ist und Online-Startups aus dem Bereich E-Commerce hilft oder auch selbst gründet. Am Samstag ist der 37-Jährige wohl sprichtwörtlich versackt. „Ich habe von meiner Freundin Bar-Verbot bekommen“, sagt er.