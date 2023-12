Baumaßnahmen in Neuss Sperrung auf der Hammer Landstraße ab Januar

Damit die Anliegerinnen und Anlieger in der Hansastraße auch während der Baumaßnahme jederzeit am Kanalnetz angeschlossen sind, muss außerdem eine überirdische provisorische Kanalverbindung geschaffen und Pumpenanlage installiert werden. Das wird im Bereich der Hansastraße, zwischen den Bahngleisen und der Einmündung Hammer Landstraße geschehen. Aus diesem Grund wird auch die Hansastraße ab dem 8. Januar für etwa zwei Wochen bis voraussichtlich zum 19. Januar für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. In dieser Zeit kann die Hansastraße nur über die eingerichtete Umleitung Danziger Straße erreicht werden. Auf dieser Umleitungsstrecke werden Halteverbote eingerichtet. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bereich dort wieder für eine Fahrspur freigegeben. Ab dem Zeitpunkt kann die Hansastraße also wieder in Fahrtrichtung Hammer Landstraße verlassen werden. Die Zu- und Abfahrt der Industrie- und der Hansastraße sind über die eingerichteten Umleitungen immer möglich.