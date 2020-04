Weg frei für Technologiezentrum im Hammfeld Neuss : Grüne feiern Kauf der Sconto-Fläche

Neuss Das rückgängig gemachte Geschäft belastet nach Breuers Darstellung nicht den Etat.

Im Hammfeld verfolgten die Grünen von Anfang an andere Pläne. Kein großflächiger Einzelhandel mehr, stattdessen, so Klinkicht, „wollten wir dort einen Technologie-Park errichten.“ Der Wunsch der Grünen, die Restfläche im Hammfeld II für innovatives Gewerbe zu sichern, geht mit den Plänen der Rheinmetall AG, die für ihr Tochterunternehmen Pierburg im Hammfeld ein Forschungs- und Technologiezentrum errichten will, jetzt in Erfüllung. Würde auch die Firma Stadler ihre von den Grünen kritisch beäugten Pläne für einen Fahrrad-Großmarkt aufgeben, so Klinkicht, stünde noch mehr dringend benötigte Gewerbefläche für einen Technologiepark zur Verfügung.