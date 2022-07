Fachfrau aus Weckhoven : Warum Anke Sünger für ätherische Öle schwärmt

Anke Sünger hat der Chemie den Rücken gekehrt und schwört auf die Kraft ätherischer Öle. Die setzt sie nicht nur beim Yoga ein aondern auch bei der hausarbeit. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Neus-Weckhoven Ätherische Öle sind vielseitig verwendbar und können den Alltag schöner und reicher machen. Das lernte Anke Sünger aus Weckhoven aber erst, als sie ihrem Leben eine neue Wendung geben wollte.

Von Iris Wilcke

Ein Hauch von Orange liegt in der Luft, wenn man den Raum für „Frische Lebensfreude“ von Anke Sünger betritt. Sie ist in Weckhoven ansässig und Fachfrau für ätherische Öle und verbindet dieses Wissen über die Essenzen aus Pflanzen nicht nur mit ihrer zweiten Leidenschaft, der Energiearbeit beim Klopfyoga (zur Weckung der Lebensenergie), sondern wendet die Öle auch im Haushalt oder zur Prävention von Verspannungen oder zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems an. Der Nutzen der Destillate geht zurück auf uraltes Pflanzenwissen.

„Jedes Öl ist einer Pflanze zugeordnet und jedes Öl hat eine bestimmte Aufgabe,“ erklärt sie. Jeder Mensch habe „Themen“, die ihn beschäftigen. Je nach Bedarf übernimmt das Öl die passende Aufgabe: Loslassen, entspannen, für Klarheit sorgen, kühlen oder wärmen. Jede Riechwahrnehmung wecke Assoziationen und Erinnerungen und „macht“ was mit dem Körper, dem Geist und der Seele. „Innerhalb weniger Minuten sind die ätherischen Öle sogar im Blut nachweisbar. Sie wirken direkt über das limbische System, dem Teil des Gehirns also, der unter anderem für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist“ sagt Sünger.

Ätherische Öle sind aromatische, hochkonzentrierte Pflanzenextrakte, die durch Destillation, Kaltpressung oder Harzanzapfung gewonnen werden. Darin steckt „überliefertes Pflanzenwissen aus Tausenden von Jahren“, weiß Anke Sünger. Von der Saat bis zur Ernte kommt alles aus einer Pflanze, die Farmen unterliegen hohen Qualitätsstandards, und bei der Herstellung der reinen Öle wird auf umweltbewusste Methoden gesetzt.

Sie selber hat zu den Ölen gefunden, als ihr inzwischen erwachsener Sohn im März 2018 mit einem One-Way-Ticket nach Australien aufbrach und ihr das „Loslassen“ schwerfiel. Die passende Ölmischung unter der Fußsohle, denn da werden durch die Reflexzonen sämtliche Teile des Körpers erreicht, half ihr durch diese Zeit. Auch durch Inhalation oder im Diffusor verbreitet sich der wirksame Geruch oder das Öl wird direkt auf die Haut gegeben. Manche Öle können als Nahrungsergänzung sogar tröpfchenweise verzehrt werden. Der medizinische Nutzen ist, wie so oft bei pflanzenbasierten Therapien, wissenschaftlich nur schwer zu belegen, aber der Erfolg gibt der Expertin, die früher als Steuerfachangestellte gearbeitet hat, nach eigenen Angaben Recht: „Meine Intention ist es, gestressten Frauen zu helfen, sich zu entspannen und ihren Alltag wieder besser meistern zu können.“

Beim von ihr entwickelten Klopfyoga mit ätherischen Ölen, das übrigens auch online funktionieren soll, verbindet sie die Erkenntnisse der EFT (Emotional Freedom Techniques), einer Klopfakupressur, die auch oft als Meridianklopfen bezeichnet wird, mit Yin Yoga-Übungen: Sie zieht zunächst eine Karte für ein Öl und sodann eine Persönlichkeitskarte auf deren Basis sie die zu „bearbeitenden“ Energiepunkte auswählt.

„Die Destillate sind die lebendige Energie der Natur und wirken da, wo sie gebraucht werden,“ so die 60-Jährige. „Die Bearbeitung der Energiepunkte sorgt nicht nur dafür, dass Symptome sich verbessern, sondern geht auch an den Grund der Beschwerden“.

Wenn man sich auf diese Entdeckungsreise einlässt, kann die Anwendung der Öle zu „einem Leben in Wohlbefinden, Sinn und Erfüllung inspirieren“, verspricht Sünger. Echte Arbeit am Mindset also. Über ihr „Ätherisches Klopfyoga mit ätherischen Ölen“ hat Anke Sünger sogar ein Kapitel in dem Buch „Meine Entdeckungsreise in die Welt der ätherischen Öle“ geschrieben. Der Titel ist derzeit vergriffen.

Auch in ihrem Haushalt kommen die Öle zum Einsatz, und Chemie hat Anke Sünger weitestgehend verbannt. Ihre Reinigungsmittel mischt sie sich selber aus Konzentraten, Ölen, Wasser und natürlichen Hausmitteln – frische, chemiefreie Sauberkeit und ein Wohlgeruch im ganzen Haus sind das Ergebnis.