Lindenplatz in Neuss : Weckhoven spart bei Beleuchtung

Weckhoven Die Weihnachtsbeleuchtung wird in Weckhoven in diesem Jahr reduziert, der Weihnachtsmarkt zudem verkürzt. Der Heimatverein spricht von einem „Spagat“.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Weckhoven bleibt in diesem Jahr sozusagen auf einen einzigen „Spot“ beschränkt. Der beleuchtet nur den Teil des Lindenplatzes, an dem der Heimatverein die Krippe aufbaut. Und auch diese Lichter werden nicht mehr bis spät abends angeschaltet bleiben. „Wir glauben, mit dieser Maßnahme einen Spagat zwischen Energieverbrauch und weihnachtlicher Atmosphäre gefunden zu haben, der uns allen gut tut“, begründet Norbert Broich als Vorsitzender die Entscheidung des Heimatvereins.

Eingeschaltet wird die Beleuchtung zum ersten Adventssonntag am 27. November. Das ist dann auch der einzige Tag, an dem im Ort der Weihnachtsmarkt seine Buden öffnet. Im Vorjahr war wegen der Corona-Pandemie das traditionelle Weihnachtsmarkt-Wochenende auf einen Tag reduziert worden, doch an dieser „Ausnahme“ will der Verein festhalten. „Das hat für uns entscheidende Vorteile“, sagt Broich. Zum Beispiel, dass keine Nachtwache organisiert werden muss. Kehrseite der Medaille könnte aber sein, dass der Markt weniger attraktiv für die Aussteller ist. Cheforganisatorin Karin Kilb (Telefon 02131 470594) zumindest hat noch nicht für alle Buden Mieter gefunden. Aber sie kann schon jetzt zusagen, dass ausschließlich Selbstgebackenes, Selbstgestricktes und Selbstgebasteltes verkauft werden wird. Das mache schließlich den besonderen Charme dieses Marktes aus.